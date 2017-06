Terremoto,Tajani:reso disponibile da Parlamento Ue oltre 1 miliardo

Con il via libera definitivo di Strasburgo all'utilizzo dei fondi europei al 95% per le opere di ricostruzione post-terremoto "ci sarà più di un miliardo di euro disponibile per questo". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sottolineando "il lavoro che il Parlamento sta facendo per difendere gli interessi di questi cittadini italiani e europei".