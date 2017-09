Terremoto Messico, un'italiana: "E' stato spaventoso"

La terra trema ancora in Messico. Una scossa di magnitudo 7,1 con epicentro a Puebla, ha provocato decine di vittime. Un bilancio in lento aumento. Crollata anche una scuola in cui hanno perso la vita 22 bambini e due adulti. A Mattino Cinque parla in diretta da Città del Messico una testimone, Carolina Valle, che racconta quegli attimi concitati: “Non pensavamo potesse succedere, ero in ufficio al nono piano di un palazzo qui nella Capitale. È stato spaventoso. Abbiamo dovuto aspettare per evacuare l’edificio, perché c’è un protocollo da seguire. Ma poi siamo corsi fuori e siamo rimasti lì per quasi due ore. Si muoveva tutto. Credo ci fossero anche fughe di gas”.