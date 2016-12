Terremoto in Perù: magnitudo 5.3, epicentro al largo di Lima

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.3, è stata registrata nella notte in Perù. L'epicentro è stato localizzato in mare poco lontano dalla capitale, Lima. Secondo i rilevamenti del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 70 chilometri di profondità. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.