Terremoto in Nepal, oltre 4.000 le vittime: tra i morti quattro italiani

ANCORA NESSUN SOCCORSO Nepal, tendopoli improvvisate: è emergenza sfollati

Decine di migliaia di sfollati hanno passato la seconda notte all'addiaccio a Kathmandu e negli altri centri della vallata colpiti dal sisma di sabato in Nepal. Le autorità nepalesi non sono riuscite ad organizzare per ora la distribuzione di acqua, cibo e generi di prima necessità. Molte famiglie, tuttavia, si sono...