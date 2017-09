Terremoto in Messico, gli operai cantano “Cielito lindo” mentre scavano per i soccorsi

Il terremoto di magnitudo 7.1 che ha scosso il Messico ha causato un alto numero di vittime, probabilmente destinato a salire, ma non ha messo in ginocchio la popolazione né la sua volontà di portare soccorso ovunque sia possibile. I volontari, le forze di polizia, chiunque sia lungo le strade per dare il proprio contributo incoraggia se stesso e agli altri sulle note di "Cielito lindo", una canzone popolare nonché un vero e proprio simbolo culturale e identitario per i messicani. Nella tragedia, dunque, gli abitanti riescono a farsi forza anche e soprattutto attraverso la musica.