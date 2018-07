Terremoto in Iran: 287 feriti e almeno 100 case distrutte

Sono all'incirca 287 le persone ferite nel terremoto di magnitudo 5.9 che ha scosso, in Iran, la città di Tazehabad nella provincia occidentale di Kermanshah. A riferirlo, l'agenzia stampa iraniana Irna citando il governatore della provincia di Kermanshah Hushang Bazvand. Il sisma ha avuto oltre 40 scosse di assestamento ed è stato preceduto da una scossa di 5.7 gradi Richter in una regione al sud del Paese. Finora non risultano vittime.