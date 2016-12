Terremoto in Ecuador, un'italiana: nel caos la gente pregava

Dopo due ore di interruzione di corrente elettrica e acqua, Tgcom24 riesce a mettersi in contatto con Angela Converso, calabrese di origine, da un mese in Ecuador con figlio e marito.



Dove si trovava al momento del sisma?

"Eravamo tutti e tre a fare la spesa nel centro commerciale che è andato distrutto - ricorda ancora sotto shock. - In un attimo il putiferio: tremava tutto, crollava il soffitto, ballava il pavimento, è andata via la luce, vetrine in frantumi, urla e pianti ovunque".



Come vi siete salvati?

"Grazie alla prontezza di mio marito, siamo riusciti a salvarci: io sono stata travolta da una cinquantina di bottiglie di Coca Cola ma non mi sono fatta nulla e tutti insieme abbiamo evitato le scale sovraffollate per usare quelle secondarie. Piano piano, perché non si vedeva niente e non sapevamo dove mettevamo i piedi. Nella fuga ho preso calci, sembrava un film dell'orrore: vittime ovunque, la ragazza per le scale, un 70enne che mi è crollato a terra davanti schiacciato dal soffitto. Le luci di scale e corridoi erano intermittenti ma nei negozi il buio totale e la gente che inginocchiata pregava. Un caos".



Avete ricevuto aiuto?

"Durante la fuga abbiamo sentito tanta umanità, ricevuto tanto aiuto dalle guardie del centro commerciale ma anche da semplici ragazzi che non se ne andavano di là pur di liberare più persone possibili, anche a rischio della loro vita".



Cosa farete?

"E' davvero difficile trovare le parole per raccontare quello che è successo. Noi ora stiamo bene a casa, ma le scosse continuano, nessuno dorme, abbiamo tanta paura ma non sappiamo cosa fare, domani decideremo se partire. Siamo riusciti ad avvisare le nostre famiglie in Italia quando la corrente è stata ripristinata".