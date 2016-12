Terremoto in Ecuador, Ue e Italia mobilitano la protezione civile

"Su richiesta dell'Onu, l'Ue ha attivato il sistema di protezione civile per fornire tutto l'aiuto possibile all'Ecuador" colpito dal terremoto. E' quanto si legge in una nota dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini e del commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides. Anche il premier Matteo Renzi ha assicurato sostegno allo Stato sudamericano: "La nostra protezione civile è già in contatto con Bruxelles".