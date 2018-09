Terremoto in Ecuador, nessuna segnalazione di vittime e danni

Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito l'Ecuador. Il sisma è stato avvertito in diverse province, ma per il momento non sono stati segnalati vittime nè danni. L'Ecuador è caratterizzato dalla frequente attività sismica. Nel 2016, un devastante terremoto di magnitudo 7,8 aveva colpito la costa pacifica del Paese, uccidendo più di 650 persone.