Terremoto in Alaska, magnitudo 6.1

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.1, è stata registrata nella notte al largo delle isole Aleutine occidentali, in Alaska. Stando ai rilevamenti dell'Ingv e dell'istituto sismologico americano Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 chilometri di profondità ed epicentro a 74 chilometri a sud di Atka. Non si hanno al momento segnalazioni di danni o feriti e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.