Terremoto di magnitudo 5 in Iran: non si hanno notizie di danni

Un terremoto di magnitudo 5 sulla scala Richter è stato registrato in Iran, 61 chilometri a nord di Kerman. Lo riferisce l'istituto geologico degli Stati Uniti. L'epicentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità. Per ora non si hanno notizie di danni. Martedì un'altra scossa era stata registrata vicino a Teheran.