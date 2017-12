Terremoti: scossa magnitudo 4.4 in Delaware, no vittime

Un terremoto di magnitudo 4,4 è stato registrato nella regione medio atlantica della costa orientale degli Usa ma non ci sono notizie per ora di vittime o danni. Lo riferiscono i media Usa. La Us Geological Survey ha localizzato l'epicentro a circa 10 km a nordest di Dover, nel Delaware, tra il Maryland e il New Jersey. La scossa, rara nel nordest Usa, è stata sentita anche a Filadelfia, Pennsylvania, ad un centinaio di km dall'epicentro.