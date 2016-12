Tentato golpe in Turchia, premier Yildirim: 312 morti in totale

Sono almeno 312 i morti e 1.491 i feriti nel golpe fallito in Turchia. La cifra è stata aggiornata dal premier Binali Yildirim, secondo cui le vittime sono 145 civili, 60 poliziotti e 3 soldati. A queste, vanno aggiunti almeno 104 morti confermati in precedenza tra i militari golpisti. "Chiederemo conto per ciascuna goccia di sangue versato", ha promesso il primo ministro, sottolineando tuttavia che Ankara "agirà nel quadro del diritto".