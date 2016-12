Tentativo di golpe in Turchia, vicepremier: "Arresti saliti a 9.322"

E' salito a 9.322 il numero delle persone arrestate finora con l'accusa di complicità nel fallito golpe in Turchia. Lo ha detto il vicepremier e portavoce del governo di Ankara, Numan Kurtulmus. La Presidenza turca per gli Affari religiosi, massima autorità islamica che dipende dallo Stato, ha annunciato di aver allontanato 492 dipendenti - tra cui imam e docenti di religione - per il sospetto di legami con Gulen. Vietati funerali per golpisti.