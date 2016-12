Tensioni Kiev-Mosca, Ucraina allerta le truppe: pronti a combattere

Il presidente ucraino, Petro Poroshenko, ha decretato lo stato di "allerta massima", per prepararsi al combattimento, per tutte le unità militari al confine con la Crimea e nel Donbass. Ne ha dato notizia lo stesso Poroshenko su Twitter. La decisione dopo le presunte incursioni armate ucraine in Crimea denunciate da Mosca e negate dal governo di Kiev.