Tensione su Gerusalemme, emissario di Trump atteso in Israele

Jason Greenblatt, l'emissario personale di Donald Trump per il Medio Oriente, è atteso nelle prossime ore in Israele dove tenterà di elaborare una soluzione per la Spianata delle Moschee, al centro di un aspro confronto fra israeliani e palestinesi. La scorsa notte il Consiglio di difesa del governo di Benyamin Netanyahu ha tenuto una lunga consultazione conclusasi, secondo i media, senza che fossero adottati nuovi provvedimenti.