Tensione Olanda-Turchia, Erdogan: "La comunità internazionale sanzioni i Paesi Bassi"

Danimarca chiede a premier Turchia di rimandare visita - Il primo ministro danese Lars Lokke Rasmussen ha "proposto" oggi al suo omologo turco Binali Yildirim di rimandare una visita in Danimarca prevista per fine marzo a causa dell'escalation" tra Ankara e l'Olanda.



"Una tale visita non potrebbe tenersi facendo finta che non vi siano gli attacchi attuali della Turchia contri Paesi bassi. Ho quindi proposto al mio collega turco di rimandare il nostro incontro", ha detto il capo del governo di Copenaghen.



Premier olandese: Erdogan fermi provocazioni o valuteremo ulteriori azioni - "Le dichiarazioni provocatorie" del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, che ha paragonato l'Olanda ai nazisti, non contribuiranno a una de-escalation fra i due Paesi. Lo ha detto il premier olandese, Mark Rutte, aggiungendo che l'Olanda non ha cercato lo scontro con Ankara, ma dovrà valutare ulteriori azioni se la Turchia non smetterà di fare commenti di questo tipo.