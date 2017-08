Tensione Germania-Turchia,Berlino:sconsigliati viaggi e investimenti

Cresce la tensione tra Berlino e Ankara dopo l'incarcerazione in Turchia di sei attivisti dei diritti umani, tra cui un tedesco. Il ministro degli Esteri Sigmar Gabriel ha avvertito che, alla luce degli ultimi avvenimenti, la Germania non può garantire la sicurezza dei suoi cittadini e imprese in quel Paese, che accusa tra l'altro le aziende di Berlino di sostenere il terrorismo. E annuncia che le relazioni Germania-Turchia sono in fase di revisione.