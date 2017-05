Tensione al corteo del Primo Maggio a Parigi: lanciate molotov, feriti 4 agenti

Primo maggio, tensione a Parigi e Istanbul: tutte le manifestazioni nel mondo 1 di 51 Afp Afp Primo maggio, tensione a Parigi e Istanbul: tutte le manifestazioni nel mondo Primo maggio a Parigi (Francia) 2 di 51 Afp Afp Primo maggio, tensione a Parigi e Istanbul: tutte le manifestazioni nel mondo Primo maggio a Parigi (Francia) 3 di 51 Afp Afp Primo maggio, tensione a Parigi e Istanbul: tutte le manifestazioni nel mondo Primo maggio a Parigi (Francia) 4 di 51 Afp Afp Primo maggio, tensione a Parigi e Istanbul: tutte le manifestazioni nel mondo Primo maggio a Parigi (Francia) 5 di 51 Afp Afp Primo maggio, tensione a Parigi e Istanbul: tutte le manifestazioni nel mondo Primo maggio a Parigi (Francia) 6 di 51 Afp Afp Primo maggio, tensione a Parigi e Istanbul: tutte le manifestazioni nel mondo Primo maggio a Parigi (Francia) 7 di 51 Afp Afp Primo maggio, tensione a Parigi e Istanbul: tutte Nei pressi di place de la Nation, dove la manifestazione sindacale si sarebbe dovuta concludere, quasi 150 black bloc incappucciati hanno attaccato la polizia con bottiglie incendiarie e lanciando sampietrini. Quattro persone sono state fermate. Il poliziotto ferito in modo grave avrebbe ustioni di terzo grado al viso e ad una mano. Lo rende noto il ministro dell'Interno Matthias Fekl, che ha "condannato con la massima fermezza le violenze intollerabili contro le forze dell'ordine".



Tensione anche a Istanbul - Tensione anche a Istanbul, in Turchia, dove la polizia ha disperso con i gas lacrimogeni un gruppo di circa 200 manifestanti che volevano radunarsi in piazza Taksim per celebrare il Primo Maggio nonostante il divieto di riunirsi. Il gruppo sventolava bandiere con slogan contro il governo, come "Lunga vita al Primo Maggio, no al dittatore". Le autorità hanno fatto sapere di aver arrestato oltre 200 persone per aver partecipato a "manifestazioni illegali".