Tennessee, uomo spara davanti a un motel: 1 morto e 4 feriti

Una persona è morta e altre quattro, compreso un agente, sono rimaste ferite dopo che un uomo, davanti a un motel, ha aperto il fuoco contro diversi veicoli in viaggio lungo un'autostrada, in Tennessee. Lo riferisce la polizia locale. Un poliziotto ha risposto al fuoco ferendo il sospetto, che è stato ricoverato in ospedale. Ignoto per ora il movente del folle gesto.