Tennessee, sparatoria durante festa in armeria: dieci persone ferite

Dieci persone sono state ferite in Tennessee in una sparatoria scoppiata durante una festa nell'armeria della Guardia Nazionale a Brownsvile. Lo ha riferito la portavoce dell'ufficio investigativo del Tennessee, Susan Niland, precisando che la sparatoria è avvenuta prima di mezzanotte e che probabilmente l'armeria era stata affittata per la festa. I feriti sono due minorenni e otto adulti e sono stati ricoverati in due ospedali.