Tempesta Imogen sulla Gran Bretagna: raffiche di vento record e pioggia battente

Venti fino a oltre i 150 chilometri all'ora e mare in burrasca a causa della bufera Imogen abbattutasi in queste ore con piogge battenti e raffiche impetuose sul sud dell'Inghilterra e sul Galles. I fenomeni più intensi si registrano sulle coste sud-occidentali dell'isola, dalla Cornovaglia a quelle gallesi. L'allerta meteo resta elevata e in particolare le condizioni del mare sono definite estreme.