Tempesta Harvey, salgono a 18 i morti negli Stati Uniti

Sono saliti a 18 le persone morte per le inondazioni provocate dalla tempesta tropicale Harvey in Texas. Tre ulteriori decessi sono stati confermati nell'area di Houston: si tratta di tre donne di 89, 76 e 45 anni. Le autorità e le famiglie hanno confermato il numero di 18 vittime sebbene i corpi di alcune, trascinati dalle acque alluvionali, non siano stati ritrovati.