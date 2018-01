Tempesta Eleanor, terza vittima in Francia: 29 i feriti

In Francia l'ondata di maltempo culminata con il passaggio della tempesta Eleanor ha causato una terza vittima. Secondo quanto riferiscono i media transalpini, un agricoltore cinquantenne è stato ritrovato morto sepolto dalla neve, nei pressi della sua malga alpina in Savoia. Sale dunque a tre il numero delle persone decedute in seguito al passaggio della tempesta mentre sono in tutto 29 i feriti, di cui 4 in condizioni gravi.