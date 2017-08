Tel Aviv, palestinese accoltella e ferisce gravemente passante

Un palestinese, originario della città cisgiordana di Kalkilya, ha accoltellato un passante a Petach Tikwa, nei pressi di Tel Aviv, ferendolo in modo grave. Lo riferisce la polizia israeliana che ha catturato l'uomo. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito l'assalitore urlare che l'accoltellamento era "per la moschea Al Aqsa" di Gerusalemme, in questi giorni al centro di un duro scontto fra israeliani e palestinesi.