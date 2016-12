Tel Aviv:no osservatori in Spianata

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto formalmente la proposta francese per una presenza di osservatori internazionali sulla Spianata delle Moschee, a Gerusalemme. "Israele garantisce lo status quo. Tel Aviv non è il problema ma la soluzione", ha aggiunto. Al piano di internazionalizzare i luoghi sacri, Netanyahu ha quindi risposto: "Abbiamo visto cosa succede a questi luoghi in Medio Oriente, a Palmira, in Iraq, in Siria".