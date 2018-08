Teheran, Zarif: "Non ci sarà alcun incontro tra Iran e Stati Uniti"

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha dichiarato che "non ci sarà alcun incontro" tra Iran e Stati Uniti. Una possibilità che era stata ventilata dopo gli ultimi scontri diplomatici tra Washington e Teheran e dopo che il presidente Usa Donald Trump ha deciso l'uscita dall'accordo sul nucleare iraniano. "Gli americani non sono onesti e la loro dipendenza dalle sanzioni non consente di intraprendere negoziati", ha concluso Zarif.