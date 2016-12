Teheran, l'intelligence: "Sventato più grande attentato mai pianificato contro l'Iran"

Il ministro dell'Intelligence di Teheran, però, si spinge anche oltre e sostiene che la mente e gli esecutori degli sventati attacchi terroristici erano "takfiri-wahabiti". Quindi, oltre che come "terroristi sunniti", gli attentatori vengono direttamente collegati alla versione radicale dell'Islam praticata in Arabia Saudita.



Il piano di attentati, secondo l'intelligence iraniana era quello di colpire non solo nella capitale ma anche in altre città del Paese durante il Ramadan e in particolari celebrazioni sciite: ad esempio in occasione dell'imminente commemorazione del martirio di Ali, il primo imam sciita, che avverrà il 27 giugno.



"Si trattava di un progetto satanico dei terroristi takfiri, che prevedeva un'ampia rete di attacchi", sottolineano le fonti dell'intelligence. "Il complotto è stato sventato, i terroristi arrestati: alcune bombe erano già pronte per esplodere".