Teheran, 135 frustate all'ex procuratore generale per corruzione

Saeed Mortazawi, ex procuratore generale della capitale iraniana e già noto per le responsabiltà nell'uccisione di alcuni manifestanti durante le proteste scoppiate in seguito alla rielezione di Ahmadinejad nel 2009, è stato condannato a 135 frustate per reati di corruzione commessi mentre era a capo dell'ente nazionale per la Previdenza Sociale. Secondo i media iraniani, l'uomo è colpevole di aver sottratto e sperperato denaro destinato ai fondi pubblici.