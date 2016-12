14 giugno 2015 Tbilisi, inondazioni devastano la città e lo zoo: dodici i morti e animali in fuga Sale il bilancio delle vittime causate dal maltempo nella capitale della Georgia. Le forti piogge hanno distrutto lo zoo: alcuni animali, anche pericolosi, vagano ora per la città Tweet google 0 Invia ad un amico

17:46 - Sono dodici le persone morte e 24 quelle che risultano disperse a causa delle inondazioni, dovute alle forti piogge, che hanno colpito la capitale della Georgia, Tbilisi. Lo riferiscono i media locali. Le inondazioni hanno portato alla fuga di diversi animali, tra cui orsi, tigri, ippopotami e leoni, dallo zoo nella capitale. Alcuni sono stati uccisi, altri sono stati catturati mentre la polizia è impegnata nella ricerca degli altri.

A causa della pericolosità della situazione, il premier della Georgia Irakli Garibashvili ha chiesto alla popolazione di rimanere in casa.



Garibashvili ha proclamato per lunedì una giornata di lutto nazionale per le vittime dell'alluvione.