Taxi su un marciapiede a Londra, feriti | Scotland Yard: escluso il terrorismo

Un taxi ha travolto e ferito quattro passanti, uno dei quali in condizioni piuttosto serie, dopo essere finito su un marciapiedi nella zona di Covent Garden, nel cuore di Londra. Scotland Yard ha confermato che si è trattato di un fatto accidentale e che si esclude la pista del terrorismo, dissipando i timori di un nuovo investimento deliberati come quello avvenuto a New York e negli ultimi mesi anche a Londra e altrove in Europa.