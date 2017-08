Tav, Parigi: "Pensiamo a una pausa nel progetto sulla Torino-Lione"

Il segretario di Stato francese ai Trasporti, Elizabeth Borne, ha annunciato che il governo di Parigi intende fare "una pausa" su alcuni dossier riguardanti diverse infrastrutture, tra cui la linea ferroviaria ad Alta velocità Torino-Lione. In un'intervista al sito Reporterre, ripresa da diversi siti internet transalpini tra cui 20 Minutes.fr, la Borne ha però precisato che non si tratta in alcun modo di rinunciare al progetto.

Allo stato attuale non si tratta di abbandonare il progetto ma giusto di riflettere sull'avvenire. "Riesaminiamo le spese e le risorse per non fare più promesse non finanziate" ha detto Borne, precisando che tutte le promesse di rinnovamento delle infrastrutture nei progetti già lanciati che "superano i dieci miliardi" vanno nuovamente analizzati.