Tav, appello dei politici francesi a Macron: garantire i lavori

Oltre 60 personalità politiche francesi, tra cui deputati, senatori e governatori di regione, lanciano un forte appello al presidente Emmanuel Macron, affinché "garantisca i lavori" della Tav Torino-Lione, "un grande cantiere d'avvenire", dinanzi alle "incertezze politiche in Italia". L'appello, contenuto in una lettera inviata all'Eliseo, è stato coordinato dal Comitato transalpino per la Torino-Lione, presieduto dall'imprenditore Jacques Gounon.