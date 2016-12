Tashfeen Malik, moschea: no legami

Il responsabile della Moschea Rossa di Islamabad ha smentito ogni legame con l'attentatrice pachistana Tashfeen Malik della strage di San Bernardino, in California. Lo riferisce Tribune Express. In un comunicato Abdul Aziz ha detto "di non aver mai preso una foto in sua compagnia" ma non ha escluso di avere avuto un contatto "in quanto molte donne che vanno da lui per chiedere consigli sono velate e quindi non riconoscibili".