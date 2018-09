Tanzania, traghetto si ribalta: oltre 120 morti

Sono oltre 120 i morti accertati nel Lago Vittoria dopo il ribaltamento di un traghetto in Tanzania, al largo della città di Mwanza. Lo dicono fonti ufficiali, secondo le quali sono state tratte in salvo 40 persone. Alcuni funzionari hanno riferito della presenza di oltre 400 persone a bordo. Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio per le vittime.

Il cordoglio di papa FrancescoPapa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio per le vittime del naufragio nel Lago Vittoria, in Tanzania. Il messaggio è stato trasmesso alle autorità civili ed ecclesiastiche, a nome del Pontefice, dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.



"Rattristato dall'apprendere del tragico incidente del traghetto sul Lago Vittoria, vicino alla costa dell'isola di Ukara", il Papa "esprime la sua sentita solidarietà a quanti piangono la perdita dei loro cari e a quanti temono per le vite di coloro che ancora mancano". Francesco, quindi, "invoca le benedizioni divine di forza e di consolazione per tutte le persone colpite e offre incoraggiamento alle autorità civili e al personale di emergenza nei loro sforzi di salvataggio in corso".