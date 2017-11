Tanzania, piccolo aereo con a bordo turisti si schianta: 11 morti

Almeno 11 persone sono morte in Tanzania a causa dello schianto di un aereo Cessna Caravan diretto al parco nazionale Serengeti. Lo ha fatto sapere la Coastal Aviation, sottolineando che a bordo c'erano il pilota e dieci persone tra cui molti turisti diretti ad Arusha. Le loro nazionalità non sono per ora state rese note. In corso le indagini sulle cause dello schianto.