Tanzania, maratoneta italiano: "Inseguito da due uomini armati di machete"

L'episodio risale a pochi giorni fa ed è accaduto durante "Africa Extreme", competizione che prevede all'inizio 50 chilometri di nuoto continuativo in oceano, con partenza da Zanzibar Town e arrivo a Bagamoyo, in Tanzania. Poi 1.150 chilometri di corsa endurance da Bagamoyo fino al Campo Base del Kilimanjaro. E infine la salita del monte stesso, senza campi intermedi.



Il racconto di Callegari - "Giornata complicata questa di oggi sia per quanto riguarda la sicurezza che per il mio stato di salute - racconta Callegari sul social network - Eravamo nel bel mezzo di una zona semi-montuosa con qualche villaggio disperso e tutto attorno savana e piante bruciate dal fuco dei locali per crearsi il carbone. Ho preso l'iniziativa di mandare avanti il fuoristrada con la squadra a bordo di 5 km per facilitare la mia mente a raggiungere il punto dato che fino a quel momento l'ho sempre avuto attaccato dietro".



Ed ecco il momento dell'agguato: "Ero quindi solo, quando un uomo adulto con faccia poco raccomandabile e occhi ripieni di sangue, mi ha passato in sella ad una moto squadrandomi da testa a piedi, tornando indietro dopo soli cento metri, risquadrandomi in un modo che non mi era affatto piaciuto. Ecco quindi la mia decisione di togliere l'orologio dal polso e infilarmi dentro dei cespugli mimetizzandomi al meglio in attesa di un suo ritorno per concludere l'opera. E così è stato. Due moto una con lui e l'altra con altri due uomini armati di machete. Vedevo che mi cercavano ma non mi hanno beccato e se ne sono tornati indietro. Ho preferito rischiare l'incontro con un serpente, un ragno o un insetto pericoloso tra quei cespugli piuttosto che finire sotto le mani di certi individui.".



Ma non è finita: "Raggiunto il fuoristrada e tempo di raccontare l'accaduto che altre tre moto con tipi che brandivano machete ci hanno raggiunti e vista la mal parata, anche il nostro autista ha deciso che era meglio andarsene via. Sono quindi salito in jeep e una volta usciti dalla zona pericolosa, ho ripreso la mia corsa".