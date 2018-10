Tanzania, liberato ex parlamentare e miliardario rapito

Il miliardario di 43 anni ed ex parlamentare della Tanzania, Mohammed Dewji, è stato liberato dopo essere stato rapito l'11 ottobre a Dar es Salam mentre entrava nella palestra di un hotel. "Ringrazio le autorità che hanno lavorato per la mia liberazione" ha dichiarato Dewji che è considerato il più giovane miliardario in Africa con un patrimonio stimato dalla rivista Forbes nel 2016 in 1,5 miliardi di dollari.