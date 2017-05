Tajani: "Ue aperta al dialogo con Turchia, ma no a pena di morte"

L'Unione europea non vuole "in alcun modo chiudere la porta al popolo turco", che resta "un popolo amico con cui cerchiamo il dialogo". Ciononostante, secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, "la pena di morte rappresenta una linea rossa". L'Europa, ha quindi chiarito, "non è un continente islamofobo: in Europa vivono milioni di cittadini islamici che possono esercitare la loro fede senza essere minimamente discriminati".