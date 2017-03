Tajani: "Su Europa a più velocità l'Italia non è indietro"

"Non mi pare che l'Italia stia indietro in questo momento, il presidente del Consiglio ha partecipato a un importante vertice a quattro l'altro giorno". È quanto ha risposto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani a chi gli chiedeva se l'Italia corra rischi di restare indietro in un'eventuale Ue a più velocità. "Nell'ambito dei Trattati si può fare tutto - ha detto Tajani sul tema delle più velocità al termine del pre vertice del Ppe -, adesso cambiare i Trattati è un po' difficile ma nell'ambito dei Trattati si possono fare molte cose".

Il presidente dell'europarlamento è intervenuto anche su un'altra questione, la sanzione contro l'eurodeputato polacco Janusz Korwin-Mikke che, durante un suo intervento in aula, ha insultato le donne ritenendole inferiori agli uomini.



"Diamo il benvenuto alla decisione presa da Tajani che ha accolto la nostra richiesta di sanzionare Korwin-Mikke per le sue vergognose affermazioni", ha commentato il presidente del gruppo S&D Gianni Pittella. "Il Pe è la casa di 500 milioni di cittadini e non c'è spazio per i misogini".