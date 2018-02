Tajani: "Salvini non è contro l'Europa, ma vuole cambiarla"

"Salvini ha espresso una posizione non contraria all'Europa, è critico nei confronti dell'Europa attuale, la sua è una posizione legittima". Lo dice il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani secondo cui Salvini "non ha mai detto in questa ultima fase che bisogna uscire dall'euro né che bisogna uscire dall'Ue, quindi mi pare una posizione che va nella direzione di un maggior coinvolgimento del suo partito nelle scelte dell'Europa".