Tajani a NewsMediaset: "Brexit sarà lunga, ma tuteleremo europei in Gb"

Ai microfoni dell'inviato di NewsMdiaset Leonardo Panetta, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha affrontato i due temi più importanti per l'Ue, le elezioni francesi e la Brexit. "I sondaggi ci dicono che in Francia crescono i favorevoli all'Unione Europea", ha detto Tajani in merito al voto di domenica per la scelta del successore di Hollande. "Sarà un negoziato lungo e difficile, - ha proseguito poi parlando di Brexit. Per il Parlamento c'è la priorità di tutelare i 3 milioni di europei che vivono nel Regno Unito. Io sono ottimista. Dobbiamo attendere però le elezioni britanniche per avviare il negoziato vero e proprio. Fino a ora ci sono state solo schermaglie, ma credo che alla fine il buon senso prevarrà".