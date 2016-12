Taiwan, vince la democratica Tsai Ing-wen: è la prima donna a capo del governo

La neo presidente avverte Pechino: "Il nostro sistema democratico, la nostra identità nazionale e la nostra integrità territoriale devono essere rispettati se non si vuole deteriorare la stabilità delle relazioni fra i nostri due Paesi", ha dichiarato Tsai nel quartier generale del Partito democratico progressista.



Censurata sul web in Cina - Dopo la vittoria schiacciante, confermata da qualche ora, della candidata dell'opposizione Tsai Ing-wen, su posizioni non filo-cinesi, alle presidenziali di Taiwan, il suo nome è stato censurato su Weibo, il principale social network della Cina con Pechino che tenta di limitare la copertura mediatica di queste elezioni e le discussioni online. Gli internauti cinesi che cercavano su Weibo, la popolare piattaforma di microblog cinese, il nome di Tsai Ing-wen o anche la semplice espressione in mandarino "elezioni a Taiwan" ottenevano in risposta un messaggio che segnalava il blocco da parte della censura: "A causa delle leggi, dei regolamenti e delle politiche in vigore, i risultati per questa ricerca non possono essere mostrati".