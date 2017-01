28 dicembre 2016 15:13 Taiwan, parata nazista in un liceo: è scandalo La cerimonia di festeggiamento dellʼanniversario di una scuola è degenerata al punto da provocare la rabbia dʼIsraele e le dimissioni del preside

Il preside di un liceo taiwanese ha presentato le dimissioni in seguito ai festeggiamenti dell'anniversario della scuola, durante i quali degli studenti hanno sfilato in uniforme nazista dietro a un carro armato in cartone. Le foto e i video pubblicati in rete, nei quali si vedono i ragazzi ridere e ballare sfoggiando bandiere con la svastica, hanno suscitato una profonda indignazione verso l'istituto di Hsinchu City - città nel Nord dell'isola - tanto da portare il preside a chiedere pubblicamente scusa e ad autosospendersi.





Il fatto - Secondo il quotidiano online "Taipei News", un professore di storia avrebbe suggerito, inizialmente, la cultura araba come tema della parata liceale ma la proposta non sarebbe stata accolta volentieri dagli studenti che hanno preferito optare per il nazismo. A detta di alcuni ragazzi, la scelta sarebbe stata giustificata in ragione del fatto che la loro divisa scolastica fosse facilmente convertibile in uniforme nazista. Ed è così che intonando i cori "Ecco Hitler! Studenti, salutatelo! O il carro vi schiaccerà o sarete portati nelle camere a gas", i liceali si sono esibiti mettendo in scena, forse ingenuamente, una meschina e grottesca apologia del nazismo e dell'antisemitismo.