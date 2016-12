Taiwan, modella 25enne muore durante un servizio fotografico subacqueo: ignote le cause

Olivia Ku, modella di 25 anni originaria di Taiwan, è morta nei giorni scorsi durante un servizio fotografico in immersione. Ancora non si sa cosa realmente sia accaduto durante lo shooting subacqueo: secondo alcuni testimoni la modella si sarebbe tolta il respiratore, secondo altri l'apparecchio - non a norma - sarebbe stato usato da Olivia solo come effetto scenico. La giovane sarebbe dunque morta a causa di un attacco d'asma dopo aver trattenuto a lungo il respiro.