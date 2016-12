Taiwan, il pilota dell'aereo cadutonel fiume: "Wow, ho spento il motore"

Bastava un motore per volare - E' stato quindi lo stesso pilota a bloccare l'unico motore funzionante dell'aereo, dopo che il primo si era spento nei 37 secondi successivi il decollo per un malfunzionamento. Il velivolo, partito da Taipei con a bordo 58 persone, sarebbe stato in grado di volare anche con un motore solo, per questo gli investigatori hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente.



"Una persona nervosa" - Vengono alla luce però anche altri particolari. Il capitano era stato bocciato durante un test di volo del maggio 2014. I colleghi inoltre, durante le indagini, lo hanno descritto come una persona "nervosa" e "frettolosa", oltre che "poco propenso a coordinarsi con il co-pilota".