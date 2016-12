Taiwan, folle decapita bimba

A Taipei una bambina di tre anni è stata decapitata all'esterno di una fermata della metropolitana, sotto gli occhi increduli della madre. I media di Taiwan riferiscono che è stato arrestato un 33enne con precedenti per reati di droga. L'uomo era stato anche curato in un centro per malattie mentali. Per tagliare la testa della piccola il killer avrebbe usato una sorta di mannaia da cucina.