Taiwan, ex presidente torna libero

06:57 - Le autorità di Taiwan hanno concesso un mese di libertà condizionale all'ex presidente del Paese Chen Shui-bian, 64 anni, da oltre quattro mesi in carcere per corruzione. La decisione è stata presa per permettere all'uomo di sottoporsi a terapie mediche per problemi neurodegenerativi. "Solo un permesso medico può assicurare la sua salute e fare in modo che la sua patologia non peggiori", afferma il ministero dello Giustizia.