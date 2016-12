4 febbraio 2015 Taipei, aereo commerciale precipita in un fiume: 25 morti e 18 dispersi L'incidente al velivolo della TransAsia Airways è avvenuto poco dopo il decollo. A bordo c'erano 58 persone Tweet google 0 Invia ad un amico

17:33 - Almeno 25 persone sono morte in un incidente aereo a Taiwan, dove un volo commerciale della TransAsia Airways con 58 passeggeri, tra cui 5 membri dell'equipaggio, ha sfiorato un ponte poco dopo il decollo ed è caduto in un fiume nella capitale Taipei. Quindici i sopravvissuti, ricoverati in gravi condizioni. Si cercano ancora 18 dispersi. Anche tre bambini erano a bordo del volo GE235, un ATR72.

I soccorritori cercano i dispersi tra le acque del fiume Keelung. Recuperate le due scatole nere. L'aereo era in servizio dall'aprile 2014 e a gennaio aveva passato una revisione. Il 23 luglio 2014, un altro ATR72 della stessa compagnia è caduto sull'isola taiwanese di Penghu, uccidendo 48 persone, mentre si allontanava un tifone. La TransAsia Airways, fondata nel 1951, è stata la prima compagnia aerea privata taiwanese, focalizzata sul medio e corto raggio.



I media taiwanesi hanno diffuso immagini dell'aeroplano in acqua, ad alcune decine di metri dalla riva del fiume Keelung. La Cna ha riferito che il volo, partito da Taipei alla volta dell'isola di Kinmen, ha perso il contatto con la torre di controllo alle 10.55 ora locale e che la fusoliera è precipitata nel fiume Keelung vicino all'aeroporto di Sungshan. Una parte dell'ala ha colpito un taxi che passava in quel momento sull'autostrada ferendo autista e passeggera. L'aereo era in servizio dallo scorso aprile ed era stato revisionato a gennaio.



Sul posto sono intervenuti oltre 160 soccorritori e otto imbarcazioni. Le immagini dell'incidente sono state riprese da una videocamera montata su un'auto che stava passando in quel momento sul ponte colpito dall'aereo che stava precipitando.

L'aereo è un ATR 72 di costruzione francese con due piloti. La fusoliera dell'aereo è stata vista semisommersa nel fiume, con passeggeri e soccorritori in piedi sui rottami o che cercano a nuoto di raggiungere la riva. L'incidente segue di pochi mesi quello in cui un altro ATR 72 della TransAsia si è schiantato durante un tentativo di atterraggio sull' isola di Penghu, al largo di Taiwan, uccidendo 48 persone e ferendone altre 10.