Tabloid Gb, nuove rivelazioni: "10mila sterline per fare sesso con Andrea"

17:02 - Diecimila sterline in contanti. Tanto avrebbe dato Jeffrey Epstein alla minorenne Virginia Roberts per i suoi tre "incontri sessuali" con il principe Andrea. Sarebbe la stessa donna, ora 29enne, secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, ad aver rivelato, nella denuncia presentata per abusi sessuali contro il finanziare americano, dettagli più o meno scabrosi dei suoi rapporti con il fratello di Carlo.

"Non è stata proprio violenza sessuale, ma neanche un atto d'amore. Era una cosa del tipo 'facciamo quello che dobbiamo fare'", avrebbe raccontato la Roberts, spiegando che il suo primo incontro con il principe risale a 14 anni fa durante un viaggio a Londra con Epstein: all'epoca Virginia aveva appena 15 anni. In quell'occasione, avrebbe rivelato, lei e il principe andarono a cena al Tramp nightclub.



"Mi ha offerto un cocktail e mi ha chiesto di ballare. Poi mi ha palpato il seno e il sedere", avrebbe detto Virginia secondo quanto riferito dal tabloid. Poi i due sarebbero tornati insieme a casa dell'amica comune Ghislaine Maxwell, figlia del tycoon Robert, dove avrebbero avuto il loro primo rapporto sessuale. Di questa notte ci sarebbe anche una foto che ritrae il principe a torso nudo che cinge Virginia.



Il loro secondo incontro sarebbe avvenuto a Pasqua a New York. E quindi il terzo e ultimo incontro sarebbe avvenuto "durante un'orgia" sull'isola privata di Epstein nell'arcipelago delle Vergini.